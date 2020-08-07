Beşiktaş'tan Elneny harekatı! Arsenal... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'tan Elneny harekatı! ...

Beşiktaş'tan Elneny harekatı! Arsenal...

Teknik direktör 'ın raporuna göre yeni sezon kadro yapılanmasını belirleyen yönetimi Mohamed Elneny için harekete geçti. 47 yaşındaki teknik adamın 1 sezon daha kiralanmasını istediği Mısırlı yıldız için ile masaya oturma kararı alındı.

'ta transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Siyah-beyazlı yönetim, teknik direktör 'ın raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeyi planlıyor.

ARSENAL VE ELNENY İLE GÖRÜŞME
Sergen Yalçın'ın kadroda tutulmasını istediği Mohamed Elneny için Beşiktaş harekete geçti. Bonservisi 'de olan Mısırlı futbolcu için Beşiktaş, teklif yapma kararı aldı.

Siyah-beyazlı yönetim, önce Arsenal ve sonra 28 yaşındaki futbolcu ile yeniden görüşme yapacak. Bu görüşmelerden anlaşma çıkması halinde, Beşiktaş bir sezon daha Elneny'yi kiralayacak.

  1. 07.08.2020
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