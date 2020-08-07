Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek önerisi! Görüşme gerçekleşecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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'a 'dan sağ bek önerisi! Görüşme gerçekleşecek

Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek önerisi! Görüşme gerçekleşecek

çalışmalarına son sürat devam eden 'a 'dan sürpriz bir sağ bek önerisi geldi. Bundesliga 2 ekibi 'deki sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu menajerler tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi.

'in 'ye olmasının ardından bu pozisyon için Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı transfer eden , 'ün ayrılığın ardından ise sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Listesinde birçok isim olan 'a sürpriz bir öneri geldi.

KARTAL'A BURAK CAN ÇAMOĞLU ÖNERİSİ!
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılara Bundesliga 2 ekibi ile sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu menajerler tarafından önerildi.

Siyah beyazlı yetkililer, Burak Can'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşecek.

  1. 07.08.2020
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