Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Beşiktaş'a Almanya'dan sürpriz bir sağ bek önerisi geldi. Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe'deki sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu menajerler tarafından siyah-beyazlı takıma önerildi.
Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye transfer olmasının ardından bu pozisyon için Aytemiz Alanyaspor'dan Fabrice N'Sakala'yı transfer eden Kartal, Gökhan Gönül'ün ayrılığın ardından ise sağ bek arayışlarını sürdürüyor. Listesinde birçok isim olan Beşiktaş'a sürpriz bir öneri geldi.
KARTAL'A BURAK CAN ÇAMOĞLU ÖNERİSİ!
Ajansspor'un haberine göre, siyah beyazlılara Bundesliga 2 ekibi Karlsruhe ile sözleşmesi sona eren Burak Can Çamoğlu menajerler tarafından önerildi.
Siyah beyazlı yetkililer, Burak Can'ın menajeri ile önümüzdeki günlerde görüşecek.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a Almanya'dan sağ bek önerisi! Görüşme gerçekleşecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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