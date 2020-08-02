Beşiktaş sol kanadını buldu! Bedava geliyor
Önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de şampiyon olmayı hem de Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş, Basel’le yollarını ayıran 26 yaşındaki oyuncuyu transfer ediyor. İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakan Kevin Bua, kararını birkaç gün içinde iletecek
Önümüzdeki sezon hem Süper Lig'de şampiyon olmayı hem de Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen Beşiktaş, 10 Ağustos'ta top başı yapacak. Ayın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu nedenle transferi kamp başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyor.
Sabah'ın haberine göre; Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken listesinden yer alan sol kanat oyuncusu Kevin Bua'ya resmi teklifini iletti.
BONSERVİS BEDELİ YOK
Beşiktaş, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret önerdi. Kevin Bua'nın siyah- beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve birkaç gün içerisinde kararını resmen ileteceği belirtildi. Kartal, Bua'ya N'Koudou ile rekabet ederek hücum gücünü artıracak transfer gözüyle bakıyor. Basel'le yollarını ayıran ve bonservis bedeli bulunmayan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın aradığı kriterlere tam anlamıyla uyuyor.
BUA KİMDİR?
Futbol kariyeri boyunca 216 maça çıkan ve 48 gol atıp, 51 gol pası veren Kevin Bua, 5 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında, 4 kez de elemelerinde boy gösterdi. İsviçre U20 Takımı'nda da 3 karşılaşmaya çıkan ve 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu; Basel ile bir kez İsviçre şampiyonluğu, 3 kez de İsviçre Kupası'nı kazanmayı başardı.
30 maçta 10 gol ve 8 asisti var Kevin Bua, geçen sezon Basel formasıyla 30 resmi maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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