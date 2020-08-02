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02 Ağustos 2020, Pazar
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sol kanadını buldu! Bedava geliyor

Beşiktaş sol kanadını buldu! Bedava geliyor

Önümüzdeki sezon hem 'de şampiyon olmayı hem de Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen , Basel’le yollarını ayıran 26 yaşındaki oyuncuyu ediyor. İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret teklif edildi. Siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak bakan , kararını birkaç gün içinde iletecek

Önümüzdeki sezon hem 'de şampiyon olmayı hem de Avrupa'da başarıya ulaşmayı hedefleyen , 10 Ağustos'ta top başı yapacak. Ayın sonunda Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme mücadelesine çıkacak olan siyah-beyazlılar, bu nedenle transferi kamp başlangıcına kadar bitirmeyi hedefliyor.

Sabah'ın haberine göre; Yönetim, bu doğrultuda çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdürürken listesinden yer alan sol kanat oyuncusu 'ya resmi teklifini iletti.

BONSERVİS BEDELİ YOK
Beşiktaş, 26 yaşındaki İsviçreli futbolcuya 3 yıllık sözleşme karşılığında sezon başına 1 milyon Euro garanti ücret önerdi. Kevin Bua'nın siyah- beyazlıların teklifine sıcak baktığı ve birkaç gün içerisinde kararını resmen ileteceği belirtildi. , Bua'ya N'Koudou ile rekabet ederek hücum gücünü artıracak gözüyle bakıyor. Basel'le yollarını ayıran ve bonservis bedeli bulunmayan yıldız futbolcu, Beşiktaş'ın aradığı kriterlere tam anlamıyla uyuyor.

BUA KİMDİR?
kariyeri boyunca 216 maça çıkan ve 48 gol atıp, 51 gol pası veren Kevin Bua, 5 kez Şampiyonlar Ligi gruplarında, 4 kez de elemelerinde boy gösterdi. U20 Takımı'nda da 3 karşılaşmaya çıkan ve 1 kez ağları sarsan 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu; Basel ile bir kez İsviçre şampiyonluğu, 3 kez de İsviçre Kupası'nı kazanmayı başardı.

30 maçta 10 gol ve 8 asisti var Kevin Bua, geçen sezon Basel formasıyla 30 resmi maça çıkarken, 10 gol ve 8 asistlik performans sergilemişti.

  1. 02.08.2020
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