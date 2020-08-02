Orta sahaya Rus dinamo! Kuzyaev'de tek sorun imza parası
Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Sergen Yalçın’ın onay vermesi durumunda Zenit forması giyen Rus ön libero Kuzyaev için teklif yapacak. Bonservisi elinde olan yıldız ismin transferindeki en büyük sorun ise menajerinin istediği imza parası. İşte detaylar...
Beşiktaş'tan sürpriz atak... Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı oyuncu Elneny'nin takımdan ayrılma ihtimalini hesaba katarak listesine Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'i aldı. N'Sakala'yı bitiren, Welinton'la da imza aşamasında olan yönetimin Rus futbolcu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.
TEK SORUN İMZA PARASI
Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Kuzyaev'in menajerinin imza parası istemesi şimdiden çok önemli bir handikap olarak gösteriliyor.
Kuzyaev'e Valencia, Marsilya, Hoffenheim da talip. Yönetim Sergen Yalçın'ın onayından sonra ilk adımı atmayı planlıyor.
- 02.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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