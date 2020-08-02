Orta sahaya Rus dinamo! Kuzyaev'de tek sorun imza parası

Beşiktaş'tan sürpriz atak... Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı oyuncu Elneny'nin takımdan ayrılma ihtimalini hesaba katarak listesine Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'i aldı. N'Sakala'yı bitiren, Welinton'la da imza aşamasında olan yönetimin Rus futbolcu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TEK SORUN İMZA PARASI

Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Kuzyaev'in menajerinin imza parası istemesi şimdiden çok önemli bir handikap olarak gösteriliyor.

Kuzyaev'e Valencia, Marsilya, Hoffenheim da talip. Yönetim Sergen Yalçın'ın onayından sonra ilk adımı atmayı planlıyor.