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02 Ağustos 2020, Pazar
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Orta sahaya Rus dinamo! Kuzyaev'de tek sorun imza parası

Orta sahaya Rus dinamo! Kuzyaev'de tek sorun imza parası

yönetimi, teknik direktör ’ın onay vermesi durumunda Zenit forması giyen Rus ön libero Kuzyaev için teklif yapacak. Bonservisi elinde olan yıldız ismin transferindeki en büyük sorun ise menajerinin istediği imza parası. İşte detaylar...

'tan sürpriz atak... Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı oyuncu Elneny'nin takımdan ayrılma ihtimalini hesaba katarak listesine Zenit'le sözleşmesi biten Daler Kuzyaev'i aldı. N'Sakala'yı bitiren, Welinton'la da imza aşamasında olan yönetimin Rus futbolcu için menajeriyle bir görüşme gerçekleştireceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

TEK SORUN İMZA PARASI
Bu oyuncunun bonservisinin elinde olması bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Ancak Kuzyaev'in menajerinin imza parası istemesi şimdiden çok önemli bir handikap olarak gösteriliyor.

Kuzyaev'e , Marsilya, Hoffenheim da talip. Yönetim 'ın onayından sonra ilk adımı atmayı planlıyor.

  1. 02.08.2020
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