Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, takıma katılacak isimler için kaynak buldu. Siyah-beyazlı ekibin pandemi arası sonrası yıldızı parlayan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a teklif geldi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri
7 Ağustos 2020 Cuma 15:11
Güncelleme: 07.08.2020 15:45
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Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından N'Sakala ve Welinton'la el sıkışmıştı.
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TFF'nin getirdiği harcama limiti sonrası, transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan siyah-beyazlı ekibe müjdeli haber geldi.
Milliyet'te yer alan habere göre salgın nedeniyle verilen ara sonrasında Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle göze batan Rıdvan Yılmaz için, Stuttgart siyah-beyazlı kulübe sözlü teklifte bulundu.
Beşiktaş yönetimi ise genç sol bek için Alman ekibinden 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.
Stuttgart'ın, bir miktar para ve oyuncu teklifini kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sonraki satıştan pay olmak üzere birçok bonusun da sözleşmeye konulmasını istedi.