Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro... - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını aralıksız sürdüren Beşiktaş, takıma katılacak isimler için kaynak buldu. Siyah-beyazlı ekibin pandemi arası sonrası yıldızı parlayan genç oyuncu Rıdvan Yılmaz'a teklif geldi. İşte detaylar... Son dakika Beşiktaş transfer haberleri

7 Ağustos 2020 Cuma 15:11 Güncelleme: 07.08.2020 15:45
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile anlaşmasının ardından N'Sakala ve Welinton'la el sıkışmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

TFF'nin getirdiği harcama limiti sonrası, transfer yapmak için oyuncu satmak zorunda olan siyah-beyazlı ekibe müjdeli haber geldi.

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

Milliyet'te yer alan habere göre salgın nedeniyle verilen ara sonrasında Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın şans vermesiyle göze batan Rıdvan Yılmaz için, Stuttgart siyah-beyazlı kulübe sözlü teklifte bulundu.

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

Beşiktaş yönetimi ise genç sol bek için Alman ekibinden 5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Beşiktaş'a Rıdvan Yılmaz piyangosu! 5 milyon Euro...

Stuttgart'ın, bir miktar para ve oyuncu teklifini kabul etmeyen Beşiktaş yönetimi, bir sonraki satıştan pay olmak üzere birçok bonusun da sözleşmeye konulmasını istedi.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA