Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda - Son dakika Alanyaspor haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Alanyaspor Kartal'ın yeni transferi takımına veda etti!

'ın yeni transferi 'dan 'a veda

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda

Aytemiz ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından 'a olduğunu açıklayan Fabrice , Alanyaspor camiasına ve taraftarına bir veda mesajı yayınladı.

görüşmeleri için dün gece 'a gelen ve 'a transfer olduğunu açıklayan Fabrice , Aytemiz taraftarına veda mesajı yayınladı. N'Sakala, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Alanyaspor ailesi, 'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son damlasına kadar Alanyaspor için savaştım. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan , Alanyaspor personelleri ve tüm Alanyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum."

  1. 07.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA