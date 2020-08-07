Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda

Transfer görüşmeleri için dün gece İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'a transfer olduğunu açıklayan Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor taraftarına veda mesajı yayınladı. N'Sakala, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Alanyaspor ailesi, Türkiye'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son damlasına kadar Alanyaspor için savaştım. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor personelleri ve tüm Alanyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum."