Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda
Aytemiz Alanyaspor ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından Beşiktaş'a transfer olduğunu açıklayan Fabrice N'Sakala, Alanyaspor camiasına ve taraftarına bir veda mesajı yayınladı.
Transfer görüşmeleri için dün gece İstanbul'a gelen ve Beşiktaş'a transfer olduğunu açıklayan Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor taraftarına veda mesajı yayınladı. N'Sakala, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Sevgili Alanyaspor ailesi, Türkiye'ye ilk geldiğimde bu şehre aşık oldum. Oynadığım süre içinde terimin son damlasına kadar Alanyaspor için savaştım. Sizinle birlikte olmak çok güzeldi. Veda ederken başta Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor personelleri ve tüm Alanyaspor taraftarına sonsuz teşekkür ediyorum."
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ın yeni transferi N'Sakala'dan Alanyaspor'a veda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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