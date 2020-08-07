Beşiktaş 18 yaşındaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı
ING Basketbol Ligi ekiplerinden Beşiktaş, Alperen Şengün ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden, 18 yaşındaki genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.
Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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