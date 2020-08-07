Beşiktaş 18 yaşındaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş 18 yaşındaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı

18 yaşındaki 'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş 18 yaşındaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı

ING Ligi ekiplerinden , ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı takım resmi sitesinden, 18 yaşındaki genç oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıkladı.

Erkek Takımı, 18 yaşındaki oyuncu 'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.


  1. 07.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş 18 yaşındaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA