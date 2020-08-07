Beşiktaş 18 yaşındaki Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 18 yaşındaki oyuncu Alperen Şengün'ü kadrosuna kattı.

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, 2,01 metre boyundaki basketbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Uzun forvet ve pivot olarak oynayan Alperen, kariyerine 2017-2018 sezonunda Banvit Basketbol'da başladı. Geride kalan sezonda Teksüt Bandırma forması giyen genç oyuncu, 5 sayı ve 3,9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele etti.