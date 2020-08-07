Michael Ojo hayatını kaybetti!

Son olarak EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen 27 yaşındaki başarılı pivot Michael Ojo, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Sırbistan basınında yer alan haberlere göre daha önce bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Ojo, salonda yaptığı bireysel antrenman sırasında bir kalp krizi geçirdi ve hemen hastaneye kaldırılan oyuncunun hastaneye ulaştığı sırada yaşamını kaybettiği belirtilmekte.