Michael Ojo hayatını kaybetti!
İki sezondur EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'da forma giyen başarılı pivot Michael Ojo, bireysel antrenmanını gerçekleştirdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Son olarak EuroLeague ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen 27 yaşındaki başarılı pivot Michael Ojo, antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Sırbistan basınında yer alan haberlere göre daha önce bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Ojo, salonda yaptığı bireysel antrenman sırasında bir kalp krizi geçirdi ve hemen hastaneye kaldırılan oyuncunun hastaneye ulaştığı sırada yaşamını kaybettiği belirtilmekte.
- 07.08.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Michael Ojo hayatını kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.