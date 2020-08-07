Michael Ojo hayatını kaybetti! - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol Antrenman sırasında hayatını kaybetti!

hayatını kaybetti!

Michael Ojo hayatını kaybetti!

İki sezondur ekiplerinden Kızılyıldız'da forma giyen başarılı pivot , bireysel antrenmanını gerçekleştirdiği sırada kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Son olarak ekiplerinden Kızılyıldız'ın formasını giyen 27 yaşındaki başarılı pivot , antrenmanda geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. basınında yer alan haberlere göre daha önce bir kalp rahatsızlığı bulunmayan Ojo, salonda yaptığı bireysel antrenman sırasında bir kalp krizi geçirdi ve hemen hastaneye kaldırılan oyuncunun hastaneye ulaştığı sırada yaşamını kaybettiği belirtilmekte.

  1. 07.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Michael Ojo hayatını kaybetti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA