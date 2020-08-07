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07 Ağustos 2020, Cuma
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Beşiktaş'ta!

Hakan Sayılı Beşiktaş'ta!

Beşiktaş Erkek Takımı, 20 yaşındaki oyuncu 'yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 2.03 metre boyundaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,03 metre boyundaki uzun forvet ve pivot oyuncusu , 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Kariyerine 2016-2017 sezonunda 'da başlayan Hakan Sayılı, 2017-2018 sezonunda Bandırma ekibiyle 20 lig maçında görev aldı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı forması altında 10 lig maçında parkeye çıkan genç basketbolcu; geçen sezon ise 24 maçta 9,4 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.

  1. 07.08.2020
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