Hakan Sayılı Beşiktaş'ta!
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, 20 yaşındaki oyuncu Hakan Sayılı'yı renklerine bağladı. Siyah-beyazlılar, 2.03 metre boyundaki basketbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2,03 metre boyundaki uzun forvet ve pivot oyuncusu Hakan Sayılı, 3 yıllık sözleşmeye imza attı.
Kariyerine 2016-2017 sezonunda Bandırma Kırmızı'da başlayan Hakan Sayılı, 2017-2018 sezonunda Bandırma ekibiyle 20 lig maçında görev aldı. 2018-2019 sezonunda Bandırma Kırmızı forması altında 10 lig maçında parkeye çıkan genç basketbolcu; geçen sezon ise 24 maçta 9,4 sayı ve 5,3 ribaunt ortalamasıyla oynadı.
- 07.08.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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