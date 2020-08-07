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07 Ağustos 2020, Cuma
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Başantrenörü Itoudis corona virüsüne yakalandı

CSKA Moskova Başantrenörü Itoudis corona virüsüne yakalandı

ekiplerinden 'nın başantrenörü , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Yunan çalıştırıcı, Rus ekibinin hazırlık kampına katılamayacak.

ekiplerinden 'nın başantrenörü , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 49 yaşındaki Yunan başantrenörün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Itoudis'in evinde karantinaya girdiği ve hazırlık kampının ilk kısmında takımın başında olamayacağı kaydedildi.


  1. 07.08.2020
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