Fransız ekibi Limoges seçimini yaptı! Gelecek 3 yıl...
Basketbolda daha önce ULEB Avrupa Kupası organizasyonunda mücadele eden, Fransız ekibi Limoge, önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıl boyunca FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıkladı.
Basketbolda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele eden Fransız ekibi Limoges, gelecek sezon FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl boyunca organizasyonda yer almak için sözleşme imzalandığı belirtildi.
Limoges, son dönemde Galatasaray Doğa Sigorta, Darüşşafaka Tekfen, TOFAŞ, Bilbao Basket ve Rytas Vilnius'un ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklayan 6. takım oldu.
- 13.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransız ekibi Limoges seçimini yaptı! Gelecek 3 yıl... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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