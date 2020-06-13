Fransız ekibi Limoges seçimini yaptı! Gelecek 3 yıl... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Fransız ekibi Limoges seçimini yaptı! Gelecek 3 yıl...

Fransız ekibi Limoges seçimini yaptı! Gelecek 3 yıl...

daha önce organizasyonunda mücadele eden, Fransız ekibi Limoge, önümüzdeki yıldan itibaren 3 yıl boyunca 'ne katılacağını açıkladı.

'nda mücadele eden Fransız ekibi Limoges, gelecek sezon 'ne katılacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, gelecek 3 yıl boyunca organizasyonda yer almak için sözleşme imzalandığı belirtildi.

Limoges, son dönemde Galatasaray Doğa Sigorta, Tekfen, TOFAŞ, Bilbao Basket ve Rytas Vilnius'un ardından FIBA Şampiyonlar Ligi'ne katılacağını açıklayan 6. takım oldu.

  1. 13.06.2020
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