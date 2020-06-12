FIBA'dan bir ilk! Milli takımlar düzeyinde espor turnuvası... - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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FIBA'dan bir ilk! Milli takımlar düzeyinde espor turnuvası...

FIBA'dan bir ilk! Milli takımlar düzeyinde espor turnuvası...

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yaptığı açıklama ile ilk kez bir espor turnuvası düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamada, "FIBA 2020" adı verilen turnuvanın tarihlerinde yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...

FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA 2020" adı verilen turnuvanın tarihlerinde yapılacağı belirtildi.

Turnuvaya Arjantin, , , Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, , İsviçre, , , , Litvanya, Rusya, , Ukrayna ve 'nın katılacağı kaydedildi.

Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.

  1. 12.06.2020
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