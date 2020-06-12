FIBA'dan bir ilk! Milli takımlar düzeyinde espor turnuvası...
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), yaptığı açıklama ile ilk kez bir espor turnuvası düzenleyeceğini açıkladı. Açıklamada, "FIBA Espor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...
FIBA'dan yapılan açıklamada, "FIBA Espor Açık 2020" adı verilen turnuvanın 19-21 Haziran tarihlerinde yapılacağı belirtildi.
Turnuvaya Arjantin, Avustralya, Avusturya, Brezilya, Endonezya, Filipinler, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, İspanya, İsviçre, İtalya, Letonya, Lübnan, Litvanya, Rusya, Suudi Arabistan, Ukrayna ve Yeni Zelanda'nın katılacağı kaydedildi.
Karşılaşmaların FIBA'nın sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacağı ifade edildi.
- 12.06.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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