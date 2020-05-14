FIBA resmen açıkladı! Olimpiyat Elemeleri o tarihte oynanacak - Son dakika Basketbol haberleri - Fotomaç
14 Mayıs 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Basketbol FIBA resmen açıkladı! Olimpiyat Elemeleri o tarihte oynanacak

resmen açıkladı! o tarihte oynanacak

FIBA resmen açıkladı! Olimpiyat Elemeleri o tarihte oynanacak

Uluslararası Basketbol Federasyonu (), corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Tokyo 'nin, () ile yapılan görüşme sonrası 29 Haziran ile 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen Erkekler , 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.

(FIBA) yapılan açıklamada, () ile yapılan görüşmelerin ardından basketbolda Oyunları Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.

Karar verilirken oyuncuların iş yükü, hazırlıkları ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alındığı belirtildi.

FIBA Olimpiyat Elemeleri, , Hırvatistan, Litvanya ve 'da oynanacak.

'nin de dahil olduğu toplam 24 ülke, her biri 6 takımdan oluşan bu dört eleme turnuvasında mücadele edecek.

Şu ana kadar ev sahibi ve FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda katılım hakkı kazanan 7 takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doğrudan katılma hakkı kazandı.

Milli Takım, Kanada'da yapılacak elemelerde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. A Grubu'nda ise Kanada, ve bulunuyor.

  1. 14.05.2020
  2. Güncelleme: 14.05.2020 21:38
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

FIBA resmen açıkladı! Olimpiyat Elemeleri o tarihte oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA