FIBA resmen açıkladı! Olimpiyat Elemeleri o tarihte oynanacak
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Tokyo Olimpiyat Elemeleri'nin, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yapılan görüşme sonrası 29 Haziran ile 4 Temmuz 2021 tarihleri arasında düzenleneceğini duyurdu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen FIBA Erkekler Olimpiyat Elemeleri, 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılacak.
Uluslararası Basketbol Federasyonundan (FIBA) yapılan açıklamada, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) ile yapılan görüşmelerin ardından basketbolda Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nin 29 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde yapılmasının kararlaştırıldığı duyuruldu.
Karar verilirken oyuncuların iş yükü, milli takım hazırlıkları ve ulusal lig takvimlerinin dikkate alındığı belirtildi.
FIBA Olimpiyat Elemeleri, Kanada, Hırvatistan, Litvanya ve Sırbistan'da oynanacak.
Türkiye'nin de dahil olduğu toplam 24 ülke, her biri 6 takımdan oluşan bu dört eleme turnuvasında mücadele edecek.
Şu ana kadar ev sahibi Japonya ve FIBA 2019 Basketbol Dünya Kupası'nda katılım hakkı kazanan 7 takım, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda doğrudan katılma hakkı kazandı.
Milli Takım, Kanada'da yapılacak elemelerde B Grubu'nda Çekya ve Uruguay'la karşılaşacak. A Grubu'nda ise Kanada, Çin ve Yunanistan bulunuyor.
- 14.05.2020
- Güncelleme: 14.05.2020 21:38
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIBA resmen açıkladı! Olimpiyat Elemeleri o tarihte oynanacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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