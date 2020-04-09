Kontratlar uzatılacak

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan kulüplere iyi haber geldi. TBF yaptığı açıklamada basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu. Liglerle ilgili kararın 30 Nisan'da yeniden masaya yatırılacağı da belirtildi. Bilim Kurulu ve ilgili bakanlıklar ile yapılacak toplantıların ardından lig hakkında yeni karar alınacak.