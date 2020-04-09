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09 Nisan 2020, Perşembe
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Kontratlar uzatılacak

Kontratlar uzatılacak

'ndan kulüplere geldi. yaptığı açıklamada basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu.

Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan kulüplere geldi. yaptığı açıklamada basketbolcu ve antrenör sözleşmelerinin sezon sonuna kadar geçerli olduğunu duyurdu. Liglerle ilgili kararın 30 Nisan'da yeniden masaya yatırılacağı da belirtildi. ve ilgili bakanlıklar ile yapılacak toplantıların ardından lig hakkında yeni karar alınacak.

  1. 9.4.2020
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