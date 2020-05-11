FIBA açıkladı! İşte Basketbol Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), Filipinler-Japonya-Endonezya ortaklığıyla düzenlenecek 2023 Basketbol Dünya Kupası'nın 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.
Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.
Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.
Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.
- 11.05.2020
- Güncelleme: 11.05.2020 14:20
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
FIBA açıkladı! İşte Basketbol Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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