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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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açıkladı! İşte 'nın oynanacağı tarih

FIBA açıkladı! İşte Basketbol Dünya Kupası'nın oynanacağı tarih

Uluslararası Federasyonu (), Filipinler-Japonya-Endonezya ortaklığıyla düzenlenecek 2023 Basketbol 'nın 25 Ağustos-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki , 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler'in başkenti Manila'da oynanacak.

  1. 11.05.2020
  2. Güncelleme: 11.05.2020 14:20
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