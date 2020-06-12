Karşıyakalı eski basketbolcu Bülent Baran vefat etti!
Karşıyakalı eski basketbolcu, "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen Bülent Baran yaşamını yitirdi.
Bir dönem Hilalspor, Karşıyaka ve Vestel formaları giyen "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen eski basketbolcu Bülent Baran hayatını kaybetti. Eski basketbolcu Bülent Baran'ın cenazesi İstanbul kemerburgaz mimar sinan camii'nden kaldırılacak.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 16:56
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- Karşıyakalı eski basketbolcu Bülent Baran vefat etti!
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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