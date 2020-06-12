Karşıyakalı eski basketbolcu Bülent Baran vefat etti!

Bir dönem Hilalspor, Karşıyaka ve Vestel formaları giyen "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen eski basketbolcu Bülent Baran hayatını kaybetti. Eski basketbolcu Bülent Baran'ın cenazesi İstanbul kemerburgaz mimar sinan camii'nden kaldırılacak.