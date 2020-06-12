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12 Haziran 2020, Cuma
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Karşıyakalı eski basketbolcu vefat etti!

Karşıyakalı eski basketbolcu Bülent Baran vefat etti!

Karşıyakalı eski basketbolcu, "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen yaşamını yitirdi.

Bir dönem Hilalspor, ve Vestel formaları giyen "Kelepçe Bülent" olarak da bilinen eski basketbolcu hayatını kaybetti. Eski basketbolcu Bülent Baran'ın cenazesi İstanbul kemerburgaz mimar sinan camii'nden kaldırılacak.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 16:56
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