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16 Haziran 2020, Salı
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İki takımımız ’ta

İki takımımız Eurocup’ta

'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından Avrupa kupaları konusunda, Bahçeşehir ve 'un durumları netleşti. Her iki temsilcimiz de gelecek sezon 'ta mücadele edecek.

Basketbol Süper Ligi'nin koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından Avrupa kupaları konusunda, Bahçeşehir ve 'un durumları netleşti. Her iki temsilcimiz de gelecek sezon 'ta mücadele edecek.

  1. 16.6.2020
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