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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Ndour Hatay ’de

Ndour Hatay BB’de

ekibi Hatay , İspanyol 'u kadrosuna kattı.

Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi Hatay , İspanyol 'u kadrosuna kattı. 25 yaşındaki Astou Ndour ile 1 yıllık sözleşme imzaladıklarını söyledi. 1.98 boyundaki oyuncu pivot pozisyonunda oynuyor.

  1. 17.6.2020
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