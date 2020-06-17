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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Kupa maçları iptal

Kupa maçları iptal

, 'nin yanı sıra erkeklerde ve kadınlarda 'nın bu sezon oynanmaması kararı aldı.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliği, 'nin yanı sıra erkeklerde ve kadınlarda 'nın bu sezon oynanmaması kararı aldı. Ayrıca hiçbir turnuvada şampiyon ilan edilmeyecek.

  1. 17.6.2020
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