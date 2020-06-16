Işıl Alben takımdan ayrıldı! Işıl Alben Galatasaray'dan neden ayrıldı? Işıl Alben kimdir?
Galatasaray'ın efsane basketbolcularından Işıl Alben sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama ile takımdan ayrıldığını ve BOTAŞ ile anlaştığını açıkladı. Işıl Albenin ayrılık sebebi merak konusu oldu. Peki, Işıl Alben Galatasaray'dan neden ayrıldı? Işıl Alben kimdir?
Galatasaray taraftarının çok sevdiği kadın basketbolculardan biri olan Işıl Alben sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrıldığını ve ayrılış sebebini açıkladı.
IŞIL ALBEN NEDEN AYRILDI?
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıl Alben, "Çok Değerli GALATASARAY Ailem; Bilmenizi isterim ki bu satırları böyle bir günde yazmak benim için çok zor. Ancak çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapmam gerekiyor.
Kulübüm 31 Ocak 2020 tarihinde yeni sezon sözleşmemi tek taraflı olarak feshetti. Şubat'ın ilk haftasında görüşmeye çağırıldım ve üzerime düşen fedakarlığı yapmaya hazır olduğumu söyledim. Yöneticilerimizin uygun gördüğü, feshedilen sözleşmemin yaklaşık yüzde 40'ına denk gelen indirimi yapıp yeni sözleşmeyi kabul ettim. Aradan 4.5 ay geçmesine rağmen şube profesyonellerinden tarafıma bir sözleşme gelmemesi benim için takımda istenmediğimin kanıtı oldu. Bu şartlar altında 12 senedir gururla taşıdığım 10 numaralı formamdan 'şimdilik' ayrılıyorum. Galatasaray'a ve sizlere olan sevgim ben nefes aldığım sürece devam edecek. Desteğini ve elini her zaman sırtımda hissettiğim Fatih Terim Hocama, Sayın Başkanım Mustafa Cengiz'e, tüm Galatasaray Camiasına ve siz Büyük Galatasaray Taraftarına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Şimdi profesyonel sporculuk kariyerime başladığım ve Galatasaray'a transferimde en büyük pay sahibi olan eski takımım BOTAŞ Spor'a geri dönüyorum. Neredeyse 48 saat içinde bu transfere karar verip gerçekleştiren BOTAŞ Spor Kulübü Başkanı Sayın Kerim Taşkıran'a ve yönetimine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
IŞIL ALBEN KİMDİR?
Işıl Alben 22 Şubat 1986 yılında dünyaya gelmiştir. Milli Türk basketbolcudur. Guard oynayan Işıl Alben 1.72 boyundadır. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi altyapısında basketbola başlayan Işıl Alben, burada iki yılı A takımda olmak üzere aralıksız sekiz yıl oynamıştır. İstanbul Üniversitesi takımında küçüklerde bir, yıldızlarda üç, gençlerde ise beş Türkiye şampiyonluğu yaşamıştır. Bunun yanı sıra altyapıda oynadığı yıllarda birçok kez asist kraliçesi, en değerli oyuncu ve en iyi oyun kurucu ödüllerini almıştır. On altı yaşında A takıma yükseldiği İstanbul Üniversitesi'nde birinci oyun kurucu görevini üstlenmiştir. İstanbul Üniversitesi'nden sonraki durağı ise BOTAŞ olmuştur. Daha sonra ise Galatasaray'a transfer olmuştur.
Galatasaray'a 2014 yılında veda edip Dinamo Kursk'ta oynamaya başlamıştır. 2014-2015 sezonunun sonunda tekrar Galatasaray'a dönmüştür. İkinci Galatasaray dönemi beş sezon süren Işıl Alben dün takımdan ayrılarak eski takımı BOTAŞ ile sözleşme imzalamıştır. 116 kez A Millî Takım formasını giyen Işıl Alben Türkiye kadın millî basketbol takımı ile Polonya'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2011 şampiyonasında 2. olarak gümüş madalya almıştır. Fransa'da düzenlenen EuroBasket Kadınlar 2013 şampiyonasında ise 3. olarak bronz madalya kazanmıştır. 2014 yılında ise Dünya Kadınlar Basketbol Şampiyonasına ilk kez katılan A Millî Takım'ın formasını giymiş ve Türkiye'de düzenlenen organizasyonda 4.lük yaşamıştır. Altyapıda dahil olmak üzere birçok ödül sahibi olan Işıl Alben'in aldığı bazı ödüller şunlardır;
IŞIL ALBEN'İN BAŞARILARI
2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi
2004 Gençler Avrupa Şampiyonası Turnuvanın En İyi Beş'ine seçilir
2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Asist Kraliçesi
2005 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği
2006 Ümitler Avrupa Şampiyonası Top Çalma Liderliği
2006-2007 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi En Değerli Oyuncusu
2007-2008 FIBA Eurocup 3.lüğü
2007-2008 Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyonluğu
2008-2009 FIBA Eurocup Şampiyonluğu
2011 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 2.liği
2013 FIBA Avrupa Bayanlar Şampiyonası 3.lüğü
2013-2014 Euroleague Şampiyonluğu
2013-2014 Türkiye Bayanlar Basketbol Ligi Şampiyonluğu
2013-2014 Türkiye Kupası Şampiyonluğu
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Işıl Alben takımdan ayrıldı! Işıl Alben Galatasaray'dan neden ayrıldı? Işıl Alben kimdir? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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