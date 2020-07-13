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13 Temmuz 2020, Pazartesi
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’le 3 yıl daha

Pleiss’le 3 yıl daha

A.Efes, pivot ile 3 yıllık yeni kontrat yaptı.

A.Efes, pivot ile 3 yıllık yeni kontrat yaptı. Avrupa Ligi'nde 9,5 sayı, 4,3 ribaunt ve 0,4 asist ortalamaları ile mücadele eden 2.21 boyundaki Pleiss, ligde 11,4 sayı, 6,6 ribaunt ve 0,6 asistle oynadı.
  1. 13.7.2020
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