Aktüel haberler (08.08.20) - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Aktüel haberler (08.08.20)

Aktüel haberler (08.08.20)

Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...

BUCKS ZİRVEYİ GARANTİLEDİ

'nın formasını giydiği Bucks, Heat'i 130- 116 yenerek Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirdi. 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Middleton zaferi getirdi. Ersan, 6 dakika süre alırken; skora katkı yapmadı.

VOLEYBOLDA FİNAL BELLİ OLDU

Türkiye Voleybol Federasyonu, Şampiyonlar Kupası'nın tarihlerini açıkladı. F.Bahçe ile Arkas arasındaki Erkekler Şampiyonlar Kupası 8 Eylül'de; Vakıfbank ve Eczacıbaşı arasındaki Axa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası ise 9 Eylül'de oynanacak.

KIZILYILDIZ'IN ACI KAYBI

dünyası Sırbistan'dan gelen haberle sarsıldı. Kızılyıldız'ın Nijeryalı pivotu Michael Ojo, yaşamını yitirdi. Dünkü idmanda baygınlık geçiren 27 yaşındaki basketbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son 2 yıldır Kızılyıldız forması giyen Ojo'nun, kalp krizinden dolayı vefat ettiği belirtildi.

MAN. CITY'DEN REAL'E DARBE

Devler Ligi'nde M.City ve adını yazdırdı. City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol ekibi 'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Lyon, evinde 1-0 yendiği 'a 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçip Manc. City ile eşleşti.

DEVLER LİGİ'NDE ÇİFTE HEYECAN

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları devam ediyor. , 1-1'in rövanşında 'yi ağırlıyor. Mücadeleyi yönetecek. Diğer karşılaşmada ise 3-0'lık avantajı bulunan Münih, 'yle karşılaşacak. 22.00'deki maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.

VİRÜSTEN ERTELENDİ

İskoç ekibi Aberdeen'de iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın bugün 14.30'da St. Johnstone ile yapacağı lig maçının ertelendiği ve 6 oyuncunun da güvenlik amacıyla karantina altında olduğu vurgulandı. İskoçya'da yeni sezon 1 Ağustos'ta başladı.

  1. 8.8.2020
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