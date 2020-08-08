Aktüel haberler (08.08.20)
Dünya sporundaki önemli gelişmeleri ve detayları fotomac.com.tr olarak siz değerli okuyucularımız için derledik. İşte dünya sporunda öne çıkan detaylar...
BUCKS ZİRVEYİ GARANTİLEDİ
Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Bucks, Heat'i 130- 116 yenerek Doğu Konferansı'nı ilk sırada bitirdi. 33 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Antetokounmpo ve 33 sayı, 8 asist, 6 ribaunt üreten Middleton zaferi getirdi. Ersan, 6 dakika süre alırken; skora katkı yapmadı.
VOLEYBOLDA FİNAL BELLİ OLDU
Türkiye Voleybol Federasyonu, Şampiyonlar Kupası'nın tarihlerini açıkladı. F.Bahçe ile Arkas arasındaki Axa Sigorta Erkekler Şampiyonlar Kupası 8 Eylül'de; Vakıfbank ve Eczacıbaşı arasındaki Axa Sigorta Kadınlar Şampiyonlar Kupası ise 9 Eylül'de oynanacak.
KIZILYILDIZ'IN ACI KAYBI
Basketbol dünyası Sırbistan'dan gelen haberle sarsıldı. Kızılyıldız'ın Nijeryalı pivotu Michael Ojo, yaşamını yitirdi. Dünkü idmanda baygınlık geçiren 27 yaşındaki basketbolcu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son 2 yıldır Kızılyıldız forması giyen Ojo'nun, kalp krizinden dolayı vefat ettiği belirtildi.
MAN. CITY'DEN REAL'E DARBE
Devler Ligi'nde M.City ve Lyon adını çeyrek finale yazdırdı. City, deplasmanda 2-1 yendiği İspanyol ekibi Real Madrid'i evinde de 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Lyon, evinde 1-0 yendiği Juventus'a 2-1 kaybetmesine rağmen turu geçip Manc. City ile eşleşti.
DEVLER LİGİ'NDE ÇİFTE HEYECAN
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşları devam ediyor. Barcelona, 1-1'in rövanşında Napoli'yi ağırlıyor. Mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek. Diğer karşılaşmada ise 3-0'lık avantajı bulunan Münih, Chelsea'yle karşılaşacak. 22.00'deki maçlar beIN Sports'tan yayınlanacak.
VİRÜSTEN ERTELENDİ
İskoç ekibi Aberdeen'de iki oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Takımın bugün 14.30'da St. Johnstone ile yapacağı lig maçının ertelendiği ve 6 oyuncunun da güvenlik amacıyla karantina altında olduğu vurgulandı. İskoçya'da yeni sezon 1 Ağustos'ta başladı.
- 8.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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