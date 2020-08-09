Alt liglerden haberler (09.08.2020)

BURSA 23 AĞUSTOS'TA SANDIK BAŞINDA

Bursaspor yönetimi, günlerdir beklenen toplantısını nihayet yaptı ve olağanüstü kongre kararı aldı. Başkan Mesut Mestan ve yönetimi, bir araya gelerek, olağanüstü genel kurul kararı aldı. Tüzüğe göre; resmî kongre kararının alınmasından en erken 15 gün sonra ilk kongre yapılacak. İlk birleşimde çoğunluk sağlanamazsa, 2. toplantı ise ilk oturumdan 7 gün sonra yapılacak.

AKHİSAR'DA KAVÇAK DÖNEMİ

TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor'da teknik direktörlüğe Cem Kavçak getirildi. Kavçak ile 2020-21 sezonu için sözleşme imzalandığı belirtildi. Kavçak, yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'e veda ettiği 2018-19 sezonunda 14 maçta görev yapmıştı

'BU KEZ DOYASIYA KUTLAYACAĞIZ'

TFF 1. Lig'in yeni ekibi Samsunspor'un tecrübeli oyuncusu Oğuz Gürbulak, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi. 27 yaşındaki orta saha, "Geçen sezon pandemi nedeniyle şampiyonluğumuzu doyasıya kutlayamadık. Buruk bir sevinç yaşadık. Önümüzdeki sezon bu sevinci doyasıya yaşamak için TFF 1. Lig'de hedefimiz şampiyonluk. Bu hedefi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

BANDIRMA 2 TRANSFER YAPACAK

TFF 1.Lig'in yeni ekiplerinden Bandırmaspor, 2 Ağustos'ta başlayan antrenmanlarında ilk etabı tamamladı. Bordo-beyazlılar 10 Ağustos'ta Bolu'da kampa girecek. Öte yandan Teknik Direktör Serdar Bozkurt, "Bir tane kaleci ve ön libero transferi yapmamız gerek. Bu yönde yönetimimiz gerekli çalışmaları sürdürüyor" dedi.

TOLUNGÜÇ DEVRİ KAPANDI

TFF 3. Lig takımı Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç'le yollar ayrıldı. Bu sezon Karşıyaka'nın dümenine geçip yeşil-kırmızılılara final oynatan deneyimli teknik adamla devam edilmeyeceği belirtildi. Açıklamada "Tolungüç ile yaptığımız görüşmeler sonucunda, yeni sezonda birlikte devam etmeme kararı aldık" denildi.

ANTE ZIVKOVIC ÜMRANİYE'DE

TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor, Hırvat futbolcu Ante Zivkovic'i kadrosuna dahil etti. Yapılan açıklamada, 27 yaşındaki forvet oyuncusu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Zivkovic, son forma giydiği Slovenya ekibi Aluminij'de 33 maçta 15 gol attı.