Fernandes’e kanca
Beşiktaş, A. Alanyaspor’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki kanat oyuncusu Junior Fernandes için Başakşehir’le yarışıyor.
Siyah-beyazlılar, transfer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Beşiktaş'ın listesine eklenen yeni isim Junior Fernandes oldu. Süper Lig'de bu sezon Aytemiz Alanyaspor forması ile ligde 30 maçta 9 gol atan ve 7 asist yapan Fernandes'in geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncuyla Başakşehir bir süredir yakından ilgilenirken, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Junior Fernandes'in yeni sezonda yine Türkiye'de kalmak istediği öğrenildi. 2017 yılında Dinamo Zagreb kulübünden Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Junior Fernandes, bu sezon lig ve kupada toplamda 38 karşılaşmada 12 gol attı ve 8 asist yaparak toplamda 20 gole etki etti.
355 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI
Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Fernandes toplamda 355 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 113 gol atıp, 66 asist yapan tecrübeli oyuncu toplamda 179 gole direkt etki etti. Bu karşılaşmalarda 40 kez sarı kart gören Fernandes kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.
- 3.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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