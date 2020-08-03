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03 Ağustos 2020, Pazartesi
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Fernandes’e kanca

Fernandes’e kanca

, A. ’la sözleşmesi sona eren 32 yaşındaki kanat oyuncusu için ’le yarışıyor.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 'ın listesine eklenen yeni isim oldu. 'de bu sezon Aytemiz forması ile ligde 30 maçta 9 gol atan ve 7 asist yapan Fernandes'in geleceği konusundaki belirsizlik sürüyor. Sözleşmesi sona eren ve bonservis bedeli bulunmayan tecrübeli oyuncuyla bir süredir yakından ilgilenirken, Beşiktaş'ın da devreye girdiği ve Junior Fernandes'in yeni sezonda yine 'de kalmak istediği öğrenildi. 2017 yılında kulübünden Aytemiz Alanyaspor'a transfer olan Junior Fernandes, bu sezon lig ve kupada toplamda 38 karşılaşmada 12 gol attı ve 8 asist yaparak toplamda 20 gole etki etti.

355 KARŞILAŞMAYA ÇIKTI

Profesyonel futbol kariyeri boyunca 7 farklı takımın formasını giyen Fernandes toplamda 355 karşılaşmaya çıktı. Bu periyotta 113 gol atıp, 66 asist yapan tecrübeli oyuncu toplamda 179 gole direkt etki etti. Bu karşılaşmalarda 40 kez sarı kart gören Fernandes kariyeri boyunca sadece 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

  1. 3.8.2020
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