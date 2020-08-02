Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında Arsenal'den kiraladığı Elneny için son kararını verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımında görmek istediği Mısırlı yıldızla Kurban Bayramı sonrasında görüşme gerçekleştirilecek. İşte detaylar..
Elneny'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak.
Beşiktaş, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.
Takvim'in haberine göre Siyah Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.
Bu arada Trabzonspor da Elneny için oldukça istekli. Bayramdan sonra Elneny'nin hangi takımla anlaşacağı netlik kazanacak. Mısırlı, geçen sezon 27 lig maçında 1 gol atarken 4 asist yaptı.
- 02.08.2020
- Fatih Terim'den forvet için sürpriz tercih! Gelecek sezon Galatasaray'da...
- Galatasaray yönetiminden çok kritik hamle! Tam 60 milyon...
- Fenerbahçe'den transferde takas bombası! Alper Potuk ve Erol Bulut...
- Fenerbahçe transfer bombasını patlatıyor! Erol Bulut onayı verdi
- Galatasaray Falcao'nun kapısını çaldı ve teklifini yaptı! Yeni maaşı...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta son karar verildi! Sergen Yalçın'ın istediği Elneny bayram sonrası... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.