Son dakika: Beşiktaş'ta son karar verildi! Sergen Yalçın'ın istediği Elneny bayram sonrası... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Ağustos 2020, Pazar
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'ta son karar verildi! Sergen Yalçın'ın istediği bayram sonrası...

Beşiktaş'ta son karar verildi! Sergen Yalçın'ın istediği Elneny bayram sonrası...

'ta son dakika haberi... Siyah beyazlılar, sezon başında Arsenal'den kiraladığı için son kararını verdi. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın da takımında görmek istediği Mısırlı yıldızla Kurban Bayramı sonrasında görüşme gerçekleştirilecek. İşte detaylar..

'nin kaderi bayramdan sonra belli olacak.

, sezon başında Arsenal'den kiraladığı ve kiralık sözleşmesi sona eren Mısırlı orta saha Elneny ile önümüzdeki günlerde son bir görüşme daha yapacak.

Takvim'in haberine göre Siyah Beyazlılar'da Teknik Direktör Sergen Yalçın tecrübeli oyuncunun bir sezon daha kiralanması için oldukça istekli. Ancak Elneny ile maaş konusunda sorunların aşılması gerekiyor. Çünkü Siyah-Beyazlı yönetim, 28 yaşındaki oyuncunun maaşında indirime gitmesini istiyor.

Bu arada Trabzonspor da Elneny için oldukça istekli. Bayramdan sonra Elneny'nin hangi takımla anlaşacağı netlik kazanacak. Mısırlı, geçen sezon 27 lig maçında 1 gol atarken 4 asist yaptı.

  1. 02.08.2020
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