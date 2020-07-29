Fenerbahçe'de savunmaya Alpaslan

Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.