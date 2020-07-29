Fenerbahçe'de savunmaya Alpaslan
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor.
Süper Lig'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren Alpaslan Öztürk, Fenerbahçe'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı Göztepe'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.
- 29.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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