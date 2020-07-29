Fenerbahçe'de savunmaya Alpaslan - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Temmuz 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Savunmaya Alpaslan

'de savunmaya Alpaslan

Fenerbahçe'de savunmaya Alpaslan

'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren , 'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı 'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor.

'in en golcü stoperi olarak adından söz ettiren , 'nin listesindeki isimler arasında yer alıyor. 1 yıl daha sözleşmesinin kaldığı 'nin 27 yaşındaki oyuncunun satışına sıcak baktığı belirtilirken, kısa süre içinde somut adımlar atılabileceği kaydediliyor. Göz Göz formasıyla bu sezon 24 lig maçına çıkan Alpaslan, 7 de gol attı.

  1. 29.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'de savunmaya Alpaslan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA