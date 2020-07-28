Tribünde şampiyon Fenerbahçe - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
28 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tribünde şampiyon Fenerbahçe

Tribünde şampiyon

Tribünde şampiyon Fenerbahçe

2019-20 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu. , iç saha maçlarında 38 bin 018 taraftar ortalaması ile yine ilk sırada yer aldı.

2019-20 sezonu seyirci ortalamaları belli oldu. , iç saha maçlarında 38 bin 018 taraftar ortalaması ile yine ilk sırada yer aldı. (34 bin 947) ikinciliği elde ederken, (29 bin 835) üçüncü, (28 bin 242) dördüncü oldu. Anadolu ekiplerinin 4 büyüklerle olan maçlarında da en fazla seyircili karşılaşmalar Fenerbahçe ile olan müsabakalar oldu. 11.918 ortalaması olan , F.Bahçe maçında 21.214 seyirciye oynadı.
  1. 28.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tribünde şampiyon Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA