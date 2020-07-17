Şike davasında yeni tarih: 6 Kasım

Futbolda şike davasına dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesi'nde devam edildi. F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında olduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilirken, duruşma 6 Kasım'a ertelendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetici Fethi Pekin de katıldı.

YILDIRIM: YİNE BERAAT İSTİYORUM

Çağlayan'da dün görülen şike davasında konuşan F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, şunları söyledi: "İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bunu 8-9 sene anlattım. Bundan dolayı beraatime karar verilmiştir. Yine beraatimi istiyorum."