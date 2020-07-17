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17 Temmuz 2020, Cuma
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Şike davasında yeni tarih: 6 Kasım

Şike davasında yeni tarih: 6 Kasım

 şike davasına dün 13. 'nde devam edildi.

şike davasına dün 13. 'nde devam edildi. F.Bahçe eski başkanı 'ın da arasında olduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilirken, duruşma 6 Kasım'a ertelendi. Başkanı ile genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetici Fethi Pekin de katıldı.

YILDIRIM: YİNE BERAAT İSTİYORUM

Çağlayan'da dün görülen şike davasında konuşan F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, şunları söyledi: "İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Bu dava 'nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bunu 8-9 sene anlattım. Bundan dolayı beraatime karar verilmiştir. Yine beraatimi istiyorum."

  1. 17.7.2020
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