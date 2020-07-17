Şike davasında yeni tarih: 6 Kasım
Futbolda şike davasına dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesi'nde devam edildi.
Futbolda şike davasına dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkesi'nde devam edildi. F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın da arasında olduğu 5 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verilirken, duruşma 6 Kasım'a ertelendi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile genel sekreter Burak Çağlan Kızılhan ve yönetici Fethi Pekin de katıldı.
YILDIRIM: YİNE BERAAT İSTİYORUM
Çağlayan'da dün görülen şike davasında konuşan F.Bahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, şunları söyledi: "İlk ifadelerimde söylediğim gibi bu dava sadece kendi başına Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe davası değildir. Bu dava şike davası değildir. Bu dava FETÖ'nün devleti ele geçirme projesinin ve düşüncesinin bir parçasıdır. Bana yöneltilen suçları işlemedim. Bunu 8-9 sene anlattım. Bundan dolayı beraatime karar verilmiştir. Yine beraatimi istiyorum."
- 17.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şike davasında yeni tarih: 6 Kasım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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