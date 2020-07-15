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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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hiçbir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı

Fenerbahçe hiçbir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkını kullanmadı

'de takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı tanınmasından sonra en fazla oyuncu değişikliğini Başakşehir yaparken, ise hiçbir maçta bu hakkının tamamını kullanmadı.

'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını arasından sonra uygulanmaya başlanan 5 oyuncu değişikliği hakkını en fazla kullanan takım oldu.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) FIFA'nın Covid-19 salgını nedeniyle ertelenen liglerde oluşabilecek fikstür yoğunluğu yüzünden takımlara bir maçta 5 oyuncu değişikliği hakkı verme önerisini kabul edince, da (TFF) talimat düzenlemesi yaparak sezonun kalan bölümü için bu uygulamayı devreye aldı.

Süper Lig'de 27. haftadan itibaren uygulanan yeni oyuncu değişikliği kuralı doğrultusunda takımlar 6 hafta boyunca 438 oyuncu değişikliği hakkı kullandı. Takımlar 28. haftada 81 oyuncu değişikliğine giderken, bu sayı 31. haftada 67'de kaldı. Ligde 6 haftalık süreçte en fazla oyuncu değişikliğini yapan lider Medipol Başakşehir'de teknik direktör , 28 kez oyuna müdahale etti.

Medipol Başakşehir'i 27'şer değişiklikle BtcTurk Malatyaspor ile takip etti. 'un sadece 21 değişiklik yaptığı ilk 6 haftada Frapot TAV , , ve 'un değişiklik sayısı 22'de kaldı.

FENERBAHÇE HİÇBİR MAÇTA 5 DEĞİŞİLİK YAPMADI

Süper Lig'de geride kalan 6 haftalık süreçte Fenerbahçe hiçbir müsabakada 5 oyuncu değişiklik hakkını kullanmadı. Medipol Başakşehir ile BtcTurk ise tüm maçlarda en az 4 değişikliğe gitti.

DEĞİŞİKLİKLER

Takımların lige verilen aradan sonra hafta bazında yaptığı oyuncu değişiklikleri ve ortalamaları şöyle:

Takımlar 27 28 29 30 31 32 T Ort
Antalyaspor 5 5 3 3 3 3 22 3,7
Aytemiz Alanyaspor 2 4 4 5 4 3 22 3,7
Beşiktaş 5 5 5 4 3 3 25 4,2
BtcTurk Yeni Malatyaspor 5 4 5 4 4 5 27 4,5
Çaykur Rizespor 5 4 3 3 5 5 25 4,2
Demir Grup Sivasspor 4 5 5 4 5 3 26 4,3
Fenerbahçe 4 4 3 4 3 4 22 3,7
Galatasaray 5 5 3 5 2 5 25 4,2
Gaziantep FK 4 5 3 4 5 4 25 4,2
Gençlerbirliği 5 4 5 3 4 5 26 4,3
Göztepe 4 5 4 5 4 5 27 4,5
Hes Kablo Kayserispor 2 4 3 4 3 5 21 3,5
İttifak Holding Konyaspor 4 4 5 3 3 3 22 3,7
Kasımpaşa 4 4 3 4 5 4 24 4
Medipol Başakşehir 5 5 5 4 5 4 28 4,7
MKE Ankaragücü 4 5 3 3 4 4 23 3,8
Trabzonspor 4 4 4 5 3 4 24 4
Yukatel Denizlispor 5 5 3 4 2 5 24 4

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  1. 15.07.2020
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