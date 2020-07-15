Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
15 Temmuz 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Barcelona'dan Moussa Wague'yi almıştı. Sarı-lacivertli takımın gözde ismiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

(fotomac.com.tr / Dış Haberler)

15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15
Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, transferde sürpriz bir ismi gündemine almıştı.

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Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme

Barcelona'nın Nice'e kiraladığı Senegalli futbolcu Moussa Wague için temasa geçen sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre İngiliz ekibi West Ham United, 21 yaşındaki genç sağ bek için Barcelona'ya teklif götürdü.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme

Katalan devinin ise İngiliz temsilcisine 2 seçenek sunduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme

Bunlardan ilki 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile kiralama ve diğeri ise Barcelona'nın da tercih ettiği 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satma...

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