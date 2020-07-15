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Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
Fenerbahçe'ye kötü haber! Moussa Wague transferinde sıcak gelişme
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gündemine Barcelona'dan Moussa Wague'yi almıştı. Sarı-lacivertli takımın gözde ismiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...
(fotomac.com.tr / Dış Haberler)
15 Temmuz 2020 Çarşamba 10:15
Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, transferde sürpriz bir ismi gündemine almıştı.
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Barcelona'nın Nice'e kiraladığı Senegalli futbolcu Moussa Wague için temasa geçen sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.
Mundo Deportivo'da yer alan habere göre İngiliz ekibi West Ham United, 21 yaşındaki genç sağ bek için Barcelona'ya teklif götürdü.
Katalan devinin ise İngiliz temsilcisine 2 seçenek sunduğu ifade ediliyor.
Bunlardan ilki 16 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu ile kiralama ve diğeri ise Barcelona'nın da tercih ettiği 10 milyon Euro'ya oyuncuyu satma...