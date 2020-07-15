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15 Temmuz 2020, Çarşamba
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için flaş iddia

Dirar için flaş iddia

Özellikle maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan 'ın F.Bahçe'den gönderilebileceği iddia edildi.

Özellikle maçındaki performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan 'ın F.Bahçe'den gönderilebileceği iddia edildi. Sözleşmesi 2022'de bitecek olan Faslı yıldızın Sivas karşısındaki vasat futbolunun ardından yönetimin bu oyuncunun biletini kestiği ileri sürüldü. Sorumsuz hareketleri takım arkadaşlarının da tepkisini çeken Dirar'ın sözleşmesinin feshedilebileceği kaydedildi.
  1. 15.7.2020
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