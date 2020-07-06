Fenerbahçe'nin genç yıldızı Cenk Alptekin 3 Avrupa kulübünün takibinde

Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Alptekin Avrupa kulüplerinin kıskacına girdi.



TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselen ve yarın Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınan 19 yaşındaki Cenk Alptekin, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...





3 AVRUPA KULÜBÜ TAKİPTE!

Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Paços Ferreira ve Varzim ile İspanya'dan Fuenlabrada'nın 1,92 boyundaki sarı-lacivertli stoperi takip ettiği öğrenildi.



Türkiye Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.

AKILLARA MERİH DEMİRAL GELDİ!

Cenk Alptekin ile ilgili yaşanan bu gelişme sonrası akıllara Merih Demiral geldi. 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giyen Merih Demiral beklenen şansları bulamadığı için takımdan ayrılıp Portekiz'e gitmişti. Performansını her geçen gün arttıran yıldız isim İtalyan devi Juventus formasını terletiyor.

