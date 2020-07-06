Fenerbahçe'nin genç yıldızı Cenk Alptekin 3 Avrupa kulübünün takibinde - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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'nin genç yıldızı 3 Avrupa kulübünün takibinde

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Cenk Alptekin 3 Avrupa kulübünün takibinde

altyapısında yetişen ve A Takım'a yükselen , Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli takımla resmi maça çıkmayan genç stoperi Guimares, Paços Ferreira ve Varzim ekiplerinin takip ettiği belirtildi.

'nin 19 yaşındaki genç stoperi Avrupa kulüplerinin kıskacına girdi.

Spor'un haberine göre, Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselen ve yarın 'de oynanacak maçının kadrosuna alınan 19 yaşındaki Cenk Alptekin, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...

3 AVRUPA KULÜBÜ TAKİPTE!
Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Paços Ferreira ve Varzim ile 'dan Fuenlabrada'nın 1,92 boyundaki sarı-lacivertli stoperi takip ettiği öğrenildi.

Türkiye Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.

AKILLARA MERİH DEMİRAL GELDİ!
Cenk Alptekin ile ilgili yaşanan bu gelişme sonrası akıllara geldi. 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giyen Merih Demiral beklenen şansları bulamadığı için takımdan ayrılıp Portekiz'e gitmişti. Performansını her geçen gün arttıran yıldız isim İtalyan devi formasını terletiyor.

  1. 06.07.2020
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