Fenerbahçe'nin genç yıldızı Cenk Alptekin 3 Avrupa kulübünün takibinde
Fenerbahçe altyapısında yetişen ve A Takım'a yükselen Cenk Alptekin, Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Sarı-lacivertli takımla resmi maça çıkmayan genç stoperi Guimares, Paços Ferreira ve Varzim ekiplerinin takip ettiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin 19 yaşındaki genç stoperi Cenk Alptekin Avrupa kulüplerinin kıskacına girdi.
TRT Spor'un haberine göre, Fenerbahçe altyapısından A Takım'a yükselen ve yarın Süper Lig'de oynanacak Gençlerbirliği maçının kadrosuna alınan 19 yaşındaki Cenk Alptekin, Avrupa kulüplerinin yakın takibinde...
3 AVRUPA KULÜBÜ TAKİPTE!
Portekiz'den Vitoria Guimaraes, Paços Ferreira ve Varzim ile İspanya'dan Fuenlabrada'nın 1,92 boyundaki sarı-lacivertli stoperi takip ettiği öğrenildi.
Türkiye Ligi U19 Elit A'da 19 maça çıkan Alptekin, 2 gole imza attı.
AKILLARA MERİH DEMİRAL GELDİ!
Cenk Alptekin ile ilgili yaşanan bu gelişme sonrası akıllara Merih Demiral geldi. 2013-2016 yılları arasında Fenerbahçe altyapısında forma giyen Merih Demiral beklenen şansları bulamadığı için takımdan ayrılıp Portekiz'e gitmişti. Performansını her geçen gün arttıran yıldız isim İtalyan devi Juventus formasını terletiyor.
- 06.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Cenk Alptekin 3 Avrupa kulübünün takibinde haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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