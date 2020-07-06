Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ezeli rakipler, daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti ve sarı lacivertlilerin gelecek sezondan itibaren Sportif Direktörlüğünü yapacak Emre Belözoğlu, transfere nokta koyan isim olmuştu. Transferde 2. raunt, yine bir Süper Lig yıldızı için yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre o yıldız futbolcu için teklifler yapıldı bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
6 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37 Güncelleme: 06.07.2020 16:49
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından transferde de büyük bir rekabet yaşıyor.

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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen İstanbul'un iki dev kulübü, bu kez bir başka isim için kıran kırana rekabete başladı.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon için planlamaları yürütürken, bilindiği üzere Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tüm yetkiyi almış durumda.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Bu bağlamda daha önce de yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtilen ezeli rakiplerin, transfer için resmi tekliflerini oyuncunun kulübüne ilettiği ifade edildi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

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