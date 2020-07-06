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Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ezeli rakipler, daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti ve sarı lacivertlilerin gelecek sezondan itibaren Sportif Direktörlüğünü yapacak Emre Belözoğlu, transfere nokta koyan isim olmuştu. Transferde 2. raunt, yine bir Süper Lig yıldızı için yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre o yıldız futbolcu için teklifler yapıldı bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
6 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37
Güncelleme: 06.07.2020 16:49
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Fenerbahçe ve Galatasaray, yeşil sahaların ardından transferde de büyük bir rekabet yaşıyor.
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Kısa süre önce Sivasspor'un yıldız ismi Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelen İstanbul'un iki dev kulübü, bu kez bir başka isim için kıran kırana rekabete başladı.
Galatasaray'da transfer komitesi gelecek sezon için planlamaları yürütürken, bilindiği üzere Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu tüm yetkiyi almış durumda.
Bu bağlamda daha önce de yıldız futbolcu için karşı karşıya geldiği belirtilen ezeli rakiplerin, transfer için resmi tekliflerini oyuncunun kulübüne ilettiği ifade edildi.
BERNARD MENSAH İÇİN TEKLİF YAPILDI Gana medyasında yer alan habere göre Fenerbahçe ve Galatasaray, Kayserispor'un Ganalı yıldızı Bernard Mensah için amansız bir yarışa girdi.