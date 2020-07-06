Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 2. Mert Hakan vakası! Resmi teklif...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Ezeli rakipler, daha önce Mert Hakan Yandaş transferinde karşı karşıya gelmişti ve sarı lacivertlilerin gelecek sezondan itibaren Sportif Direktörlüğünü yapacak Emre Belözoğlu, transfere nokta koyan isim olmuştu. Transferde 2. raunt, yine bir Süper Lig yıldızı için yaşanıyor. Aktarılan bilgilere göre o yıldız futbolcu için teklifler yapıldı bile! İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

6 Temmuz 2020 Pazartesi 16:37 Güncelleme: 06.07.2020 16:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





