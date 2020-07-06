Moussa Wague transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe...
Fenerbahçe'de Şilili futbolcu Mauricio Isla'nın takımdan ayrılmasının ardından gözler sağ bek transferine çevrilmişti. Sarı-lacivertliler bu mevki için Barcelona'nın 21 yaşındaki futbolcusu Moussa Wague'yi gündemine aldı. Senagalli futbolcu sosyal medya hesabı üzerinden Fenerbahçe'ye transferi hakkındaki paylaşımı beğendi.
Sağ bek arayışlarına son sürat devam eden Fenerbahçe'ye transfer müjdesi genç yıldızdan geldi.
Barcelona'nın 21 yaşındaki Senegalli sağ beki Moussa Wague, Fenerbahçe'nin kendisini istediğine dair atılan bir gönderiyi beğendi.
Bu beğeni üzerine Fenerbahçeli taraftarlar da Moussa Wague'ye Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde mesajlar yazmaya başladı.
OPSİYONU 10 MİLYON EURO
Kiralık oynadığı Nice'te 5 lig maçına çıkan Senegalli yıldız 2 asist yaptı. Fransız basını, satın alma opsiyonunun 10 milyon Euro olduğunu ve Nice'in bu parayı ödemeyeceğini yazıyor.
Hücum özellikleri ile ön plana çıkan bir sağ bek olan Moussa Wague yüksek sürati ve güçlü fiziği ile tanınıyor.
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Yorum
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Moussa Wague transfer ateşini yaktı! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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