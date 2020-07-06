Fenerbahçe'nin istediği Pellegrini imzayı atıyor! Sözleşme süresi...

Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan Manuel Pellegrini'nin yeni adresi belli oluyor... İspanyol basını konu ile ilgili okuyucularına aktardığı haberde Şilili teknik direktörün Real Betis ile el sıkıştığını yazdı.

Öte yandan Manuel Pellegrini'nin Haziran 2022'ye kadar kendisini İspanyol kulübüne bağlayacak sözleşmeye imza atacağı belirtilirken, gelecek hafta anlaşmanın resmiyet kazanacağı ifade edildi.

VALENCIA VE FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Valencia ve Fenerbahçe'de Pellegrini ile masaya oturdu ancak kendisine gelen en yüksek miktarlı kontrat Real Betis'ten oldu. Pellegrini, Villareal, Real Madrid ve Malaga maceralarının ardından 4. kez La Liga'da boy gösterecek.

1 YIL OPSİYONLU

Real Betis'in Pellegrini ile beraber yeni bir döneme girmesi ve sıfırdan bir futbol aklı kurması planlanırken, tecrübeli teknik direktörle işlerin iyi gitmesi halinde 2 yıllık kontratın ardından 1 yıllık da opsiyon maddesinin hayata geçeceği ifade edildi.

BETIS YÖNETİMİ: TARAFTARLARIMIZA HEYECAN YARATACAK BİR İSMİ GETİRİYORUZ

Öte yandan Betis yönetimi, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Teknik direktör konusunda yoğun çalışıyoruz. Önemli isimlerle temas halindeyiz ve taraftarımıza heyecan yaratacak bir markayı kulübümüze kazandırmak istiyoruz." demişti.