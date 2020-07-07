Sosyal medyada örgütlü yapılar! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
07 Temmuz 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Sosyal medyada örgütlü yapılar!

Sosyal medyada örgütlü yapılar!

Sosyal medyada örgütlü yapılar!

, mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve kulübün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapıların takip edildiğini açıkladı.

, mecraları üzerinde organize olarak hareket eden ve kulübün gündemini belirlemeye çalışan bazı örgütlü yapıların takip edildiğini açıkladı. Son olarak takım kaptanı 'a dair organize şekilde gerçekleştirilen seviyesiz linç girişiminin yakından izlendiğini vurgulayan yönetim, bu yapı ve örgütlere karşı hukuki anlamda gereken tüm adımların atılacağını bildirdi.
  1. 7.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sosyal medyada örgütlü yapılar! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA