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Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic transferi için düğmeye bastı! İlk temas ve...
Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden her iki kulüp de forvet hattını güçlendirmek isterken, rotayı Mario Mandzukic'e çevirdi. İşte yaşananlar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)
6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:50
Güncelleme: 06.07.2020 10:05
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Süper Lig'de 30. hafta itibariyle şampiyonluk potasından oldukça uzak olan Fenerbahçe ve Galatasaray, rotaasını transfere çevirdi.
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Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen İstanbul devleri, yapılacak nokta transferlerle bu sezonki hataya düşmemek istiyor.
Galatasaray, Radamel Falcao'dan kurtularak yerine çok daha iyi bir santraforu getirmek ve gelecek sezon gol yollarındaki sıkıntısına son vermenin planlarını yapıyor.
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'nin ayrılıp ayrılmayacağı henüz netlik kazanmadı ancak sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında teklif gelirse satarız demişti.
Yaşanan bu gelişmelerle beraber Fenerbahçe ve Galatasaray'ın, golcü transferindeki 1 numaralı hedefi de ortaya çıktı...