Haberler Galeri Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic transferi için düğmeye bastı! İlk temas ve...

Fenerbahçe ve Galatasaray Mario Mandzukic transferi için düğmeye bastı! İlk temas ve...

Fenerbahçe ve Galatasaray'da son dakika transfer haberi... Gelecek sezonun kadro planlaması için çalışmalarına devam eden her iki kulüp de forvet hattını güçlendirmek isterken, rotayı Mario Mandzukic'e çevirdi. İşte yaşananlar... (Ömer Aykut Özaşkın | ÖZEL HABER)

6 Temmuz 2020 Pazartesi 09:50 Güncelleme: 06.07.2020 10:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





