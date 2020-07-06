İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
06 Temmuz 2020, Pazartesi
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İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Fenerbahçe, başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. 2 haftadır rakiplerini devirerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler yakaladığı bu seriyi sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi Tahir Karapınar'ın merakla beklenen 11'i de netleşmeye başladı. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinin muhtemel 11'leri...

6 Temmuz 2020 Pazartesi 13:46 Güncelleme: 06.07.2020 13:50
İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

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