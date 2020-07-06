İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 31. haftası birbirinden çekişmeli mücadelelere sahne oluyor. Fenerbahçe, başkentte Gençlerbirliği'nin konuğu oluyor. 2 haftadır rakiplerini devirerek 3 puanı hanesine yazdırmayı başaran sarı-lacivertliler yakaladığı bu seriyi sürdürmek istiyor. Karşılaşma öncesi Tahir Karapınar'ın merakla beklenen 11'i de netleşmeye başladı. İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe mücadelesinin muhtemel 11'leri...
FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.