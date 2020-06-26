Mauricio Isla'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'den sonra...

Fenerbahçe kariyeri kısa süre önce son bulan Mauricio Isla'ya transfer teklifleri yağıyor.

Sarı lacivertlilerin Isla ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıklamasının ardından Arjantin kulübü Boca Juniors, oyuncuya transfer teklifinde bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınında, Isla'ya sürpriz bir talibin olduğu duyuruldu.

Estadio Deportivo'nun haberine göre Real Betis, oyuncuya yakın zamanda teklifini iletebilir.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mauricio Isla'ya yeşil beyazlı kulüp yıllık 1 milyon euro önerecek.