Mauricio Isla'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'den sonra...
Fenerbahçe'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Şilili futbolcunun Boca Juniors'a gideceği konuşulurken, sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe kariyeri kısa süre önce son bulan Mauricio Isla'ya transfer teklifleri yağıyor.
Sarı lacivertlilerin Isla ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıklamasının ardından Arjantin kulübü Boca Juniors, oyuncuya transfer teklifinde bulunmuştu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınında, Isla'ya sürpriz bir talibin olduğu duyuruldu.
Estadio Deportivo'nun haberine göre Real Betis, oyuncuya yakın zamanda teklifini iletebilir.
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mauricio Isla'ya yeşil beyazlı kulüp yıllık 1 milyon euro önerecek.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 17:44
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mauricio Isla'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'den sonra... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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