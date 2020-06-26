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26 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe F.Bahçe'den apar topar gönderilmişti! İspanya'dan sözleşme teklifi

Mauricio Isla'ya sürpriz talip! 'den sonra...

Mauricio Isla'ya sürpriz talip! Fenerbahçe'den sonra...

'de son dakika haberi... Sarı lacivertliler, kısa süre önce Mauricio Isla ile yollarını ayırdığını duyurmuştu. Şilili futbolcunun Boca Juniors'a gideceği konuşulurken, sürpriz bir talip çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

kariyeri kısa süre önce son bulan Mauricio Isla'ya teklifleri yağıyor.

Sarı lacivertlilerin Isla ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini feshettiğini açıklamasının ardından Arjantin kulübü Boca Juniors, oyuncuya transfer teklifinde bulunmuştu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol basınında, Isla'ya sürpriz bir talibin olduğu duyuruldu.

Estadio Deportivo'nun haberine göre , oyuncuya yakın zamanda teklifini iletebilir.

Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Mauricio Isla'ya yeşil beyazlı kulüp yıllık 1 milyon euro önerecek.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 17:44
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