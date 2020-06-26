Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Bedava, yüzde yüz..."

Fenerbahçe'nin transferde öncelikleri arasında olduğu iddia edilen Kevin Strootman hakkında Fransız basınına önemli bir haber yer aldı.

Şu anda Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Kevin Strootman'ın, takımından ayrılacağı aktarıldı.

"BEDAVA, YÜZDE YÜZ KURTULACAK"

Fransız gazeteci Florent Germain, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ve Strootman söylentisi? Bu konuya dair bilgim yok. Ancak, Marsilya'nın oyuncudan kurtulma şansı varsa, ücretsiz dahi olsa, yüzde yüz kurtulacak." dedi.

Kevin Strootman, bu sezon Marsilya formasıyla toplamda 30 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.