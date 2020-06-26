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26 Haziran 2020, Cuma
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'ye transfer müjdesi! "Bedava, yüzde yüz..."

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Bedava, yüzde yüz..."

'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer hedefinde olduğu iddia edilen için Fransız basınından önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'nin transferde öncelikleri arasında olduğu iddia edilen hakkında Fransız basınına önemli bir haber yer aldı.

Şu anda Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Kevin Strootman'ın, takımından ayrılacağı aktarıldı.

"BEDAVA, YÜZDE YÜZ KURTULACAK"

Fransız gazeteci Florent Germain, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ve Strootman söylentisi? Bu konuya dair bilgim yok. Ancak, Marsilya'nın oyuncudan kurtulma şansı varsa, ücretsiz dahi olsa, yüzde yüz kurtulacak." dedi.

Kevin Strootman, bu sezon Marsilya formasıyla toplamda 30 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.

  1. 26.06.2020
  2. Güncelleme: 26.06.2020 13:58
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