Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! "Bedava, yüzde yüz..."
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Sarı lacivertlilerin transfer hedefinde olduğu iddia edilen Kevin Strootman için Fransız basınından önemli bir açıklama geldi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe'nin transferde öncelikleri arasında olduğu iddia edilen Kevin Strootman hakkında Fransız basınına önemli bir haber yer aldı.
Şu anda Fransa Lig 1 ekibi Marsilya'da forma giyen Kevin Strootman'ın, takımından ayrılacağı aktarıldı.
"BEDAVA, YÜZDE YÜZ KURTULACAK"
Fransız gazeteci Florent Germain, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe ve Strootman söylentisi? Bu konuya dair bilgim yok. Ancak, Marsilya'nın oyuncudan kurtulma şansı varsa, ücretsiz dahi olsa, yüzde yüz kurtulacak." dedi.
Kevin Strootman, bu sezon Marsilya formasıyla toplamda 30 maça çıkarken 2 gol 4 asist üretmişti.
- 26.06.2020
- Güncelleme: 26.06.2020 13:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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