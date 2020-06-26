Tahir Karapınar'dan karar! İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i

Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde, teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın nasıl bir 11 seçimi yapacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel BtcTurk Yeni Malatyaspor 11'i...
26 Haziran 2020 Cuma 12:40
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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'nda oynanacak mücadelede hakem Ali Şansalan düdük çalacak.
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Teknik sorumlu Tahir Karapınar yönetiminde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına çıkacak sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, sakatlanan Tolga Ciğerci kadroda yer almayacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de dün yapılan idmanda sakatlık yaşayan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık sebebiyle mücadelede forma giyemeyecek.
Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Trabzonspor'a elenen, ligde ise Kasımpaşa'ya mağlup olarak taraftarlarını üzen sarı-lacivertli ekip, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u yenerek kalan haftalarda teselli arıyor.
Yeni Malatyaspor maçının hazırlıkları boyunca takıma olan inancını ifade eden Tahir Karapınar, oyuncularla yakından ilgilenip yapılan hataların düzeltilmesi yönünde uyarılarda bulundu.