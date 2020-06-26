Tahir Karapınar'dan karar! İşte Fenerbahçe'nin Malatyaspor 11'i

Süper Lig'de heyecan 29. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Ligin 29. haftasında Fenerbahçe sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmadan mutlak galibiyetle ayrılmak isteyen sarı-lacivertlilerde, teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın nasıl bir 11 seçimi yapacağı merak ediliyor. İşte Fenerbahçe'nin muhtemel BtcTurk Yeni Malatyaspor 11'i...