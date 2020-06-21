Mert savaşı

İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün kiralık transferi için menajeriyle görüşmelere başladığını yazdı. İki kulübün de sağ bek aradığına dikkat çekildi. Fenerbahçe'nin Müldür'ü sözleşmesi biten Isla'nın yerine düşündüğü belirtiliyor. 21 yaşındaki Müldür, bu sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 12 maçta 1 asist yaptı. Sağ bekte görev yapan ve 2 kez A Milli Takım'a çağrılan Müldür'ün Sassuolo 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.