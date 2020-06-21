Mert savaşı
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün kiralık transferi için menajeriyle görüşmelere başladığını yazdı.
İtalyan gazeteci Nicolo Schira, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Sassuolo forması giyen Mert Müldür'ün kiralık transferi için menajeriyle görüşmelere başladığını yazdı. İki kulübün de sağ bek aradığına dikkat çekildi. Fenerbahçe'nin Müldür'ü sözleşmesi biten Isla'nın yerine düşündüğü belirtiliyor. 21 yaşındaki Müldür, bu sezon Sassuolo formasıyla Serie A'da 12 maçta 1 asist yaptı. Sağ bekte görev yapan ve 2 kez A Milli Takım'a çağrılan Müldür'ün Sassuolo 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 21.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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