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19 Haziran 2020, Cuma
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Obra'da mutlu son

Obra'da mutlu son

Beko Başantrenörü Obradovic, yönetimle yaptığı son görüşmenin ardından yeni sözleşme için tüm şartları kabul etti.

Sözleşmesi sona eren Beko Başantrenörü konusunda uzun süredir belirsizlik vardı. Geçtiğimiz pazartesi günü Belgrad'dan 'a gelen Sırp hocanın başkan ile yaptığı ilk görüşmenin de olumsuz sonuçlandığı iddia edilmişti. Sarılacivertli taraftarları mutlu eden haber dün geldi. Başkan Ali Koç ile bir kez daha görüşen Zeljko Obradovic'in yeni sözleşmeye, "Evet" dediği öğrenildi. Geçtiğimiz sezonlara göre bütçede kısıtlamaya gidecek olan Kanarya'nın bu yeni kararını kabul eden Obra'nın yönetime yeni isimler verdiği kaydedildi. Tecrübeli hocayla ilgili önümüzdeki günlerde Fenerbahçe'den resmi açıklama yapılacağı da ifade edildi. Fenerbahçe Beko'da 7 sezon geçiren Zeljko Obradovic, bu süreçte Avrupa Ligi şampiyonluğuyla birlikte tam 11 kupa kaldırdı.
  1. 19.6.2020
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