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17 Haziran 2020, Çarşamba
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Volkan’dan telefonla taktik

Volkan’dan telefonla taktik

'nun görüp kulübeden gönderilmesinden sonra takıma taktikler 'den gitmeye başladı.

Emre Belözoğlu'nun görüp kulübeden gönderilmesinden sonra takıma taktikler 'den gitmeye başladı. Lisansı olmadığı için tribünde oturan Volkan'ın bir ara telefon aracılığıyla kulübeye taktik verdiği görüldü. Ekranlara da yansıyan görüntüde çiçeği burnunda teknik adamın, kulübedeki antrenörlerden Zeki Murat Göle ile taktik diziliş hakkında konuştuğu öğrenildi.
  1. 17.6.2020
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