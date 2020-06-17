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17 Haziran 2020, Çarşamba
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faciası

Jailson faciası

Stoperde oynayan sambacı yine saç baş yoldurdu. , ’un 2. golü öncesi ’a eskortluk edip yenen golün baş sorumlusu oldu.

F.Bahçelileri bu sezon en çok kızdıran isimlerin başında şüphesiz geliyor. Stoperdeki eksiklik nedeniyle mecburen savunmanın göbeğinde görev alan futbolcu, dün yine yavaşlığının cezasını çekti. 'un 83'de ile bulduğu gol öncesinde 'a adeta eskortluk yapan Jailson, golün baş sorumlusu olarak gösterildi. Takımın en çok eleştirilen isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, 'ın 'de 20 yıl sonra 'yi yendiği maçta da Onyekuru'yu tutamamış ve dev derbi sonrasında da eleştirilmişti. Sarı-lacivertli takımın en kötülerinden olan Jailson, 61.dakikada 'in yerine oyuna dahil olmuştu.
  1. 17.6.2020
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