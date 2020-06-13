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13 Haziran 2020, Cumartesi
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çıldırdı

Kaptan çıldırdı

soyunan , karttan kurtulamadı. 'ın atılmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Emre, hakem 'a tepki gösterdi. Karaoğlan'ın VAR incelemesinin ardından Ozan'a gösterdiği kırmızıya çıkışan Emre sarı kartla cezalandırıldı.

soyunan , karttan kurtulamadı. 'ın atılmasının ardından sinirlerine hakim olamayan Emre, hakem 'a tepki gösterdi. Karaoğlan'ın VAR incelemesinin ardından Ozan'a gösterdiği kırmızıya çıkışan Emre, "Çok iyi maç yönetiyorsunuz. Oyuncu hiç mi müdahale etmeyecek? Bu kararlar veriliyorsa sisteme ne gerek var" ifadelerini kullandı ve oturduğu sandalyeye tekme attı. Bu tepkinin üzerine hakem, sarı kartını kullandı. Bu arada 80. dakikada oyuna giren Emre, takıma itici güç oldu. oyunda kaldığı kısa sürede tam puan aldı.
  1. 13.6.2020
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