Fransız basını yazdı! Fenerbahçe'den PSG'nin golcüsüne teklif

Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig ve Türkiye Kupası için mücadele verirken, diğer yandan da transfer için 4 koldan savaş veriyor.

Bu bağlamda Fransız basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Chupo Moting'in, Paris Saint Germain ile sözleşmesini yenilemeyi reddettiğini ifade ederken, oyuncu gelen teklifleri duyurdu.

FENERBAHÇE VE SCHALKE...

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsünde olacak Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı. Yıldız golcüye Fenerbahçe ve Bundesliga ekibi Schalke 04'ten teklif geldiği duyuruldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek.

Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon PSG formasıyla toplamda 17 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynadı.