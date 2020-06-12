Fransız basını yazdı! Fenerbahçe'den PSG'nin golcüsüne teklif
Fenerbahçe'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayacak sarı lacivertlilerin gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü o isim ortaya çıktı. Fransız RMC Sports, konu ile ilgili paylaştığı haberde yıldız ismin PSG ile konrat yenilemeyi reddettiğini ve Fenerbahçe'den teklif aldığını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe, bir yandan Süper Lig ve Türkiye Kupası için mücadele verirken, diğer yandan da transfer için 4 koldan savaş veriyor.
Bu bağlamda Fransız basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Chupo Moting'in, Paris Saint Germain ile sözleşmesini yenilemeyi reddettiğini ifade ederken, oyuncu gelen teklifleri duyurdu.
FENERBAHÇE VE SCHALKE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsünde olacak Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı. Yıldız golcüye Fenerbahçe ve Bundesliga ekibi Schalke 04'ten teklif geldiği duyuruldu.
GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR
Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek.
Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon PSG formasıyla toplamda 17 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynadı.
- 12.06.2020
- Güncelleme: 12.06.2020 16:37
- Fenerbahçe'den imza şov! 5 transfer birden
- Süper Lig'de 3 ayın ardından ilk düdük çalıyor! Peki ilk 26 haftada neler yaşandı? İşte detaylar...
- Trabzonspor'da nabız 180! Göztepe maçına saatler kala son durum...
- Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...
- Hasan Kartal açıkladı! Oğulcan Çağlayan ve Vedat Muriqi...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Fransız basını yazdı! Fenerbahçe'den PSG'nin golcüsüne teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.