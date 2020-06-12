Son dakika: Fransız basını yazdı! Fenerbahçe'den Chupo Moting'e teklif - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fransız basını yazdı! Fenerbahçe'den PSG'nin golcüsüne teklif

Fransız basını yazdı! 'den PSG'nin golcüsüne teklif

Fransız basını yazdı! Fenerbahçe'den PSG'nin golcüsüne teklif

'de son dakika transfer haberi... Süper Lig'in 27. haftasında Kayserispor'u evinde ağırlayacak sarı lacivertlilerin gelecek sezon için kadrosunda düşündüğü o isim ortaya çıktı. Fransız RMC Sports, konu ile ilgili paylaştığı haberde yıldız ismin PSG ile konrat yenilemeyi reddettiğini ve Fenerbahçe'den teklif aldığını duyurdu. İşte detaylar... (Fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

, bir yandan Süper Lig ve Türkiye Kupası için mücadele verirken, diğer yandan da transfer için 4 koldan savaş veriyor.

Bu bağlamda Fransız basını, konu ile ilgili yazdığı haberde 'in, Paris Saint Germain ile sözleşmesini yenilemeyi reddettiğini ifade ederken, oyuncu gelen teklifleri duyurdu.

FENERBAHÇE VE SCHALKE...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsünde olacak Moting, yeni kulüp arayışlarına başladı. Yıldız golcüye Fenerbahçe ve Bundesliga ekibi Schalke 04'ten teklif geldiği duyuruldu.

GÖRÜŞMELER BAŞLIYOR

Her iki kulüple de ön görüşmeler yapan Choupo-Moting'in menajerlik şirketi ROGON, önümüzdeki günlerde maddi konularda da toplantılar yapacak ve oyuncuya teklifleri sunacak. Schalke ve Fenerbahçe arasında son kararı Choupo-Moting verecek.

Eric Maxim Choupo-Moting, bu sezon PSG formasıyla toplamda 17 maça çıkarken 5 gol 1 asistle oynadı.

  1. 12.06.2020
  2. Güncelleme: 12.06.2020 16:37
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