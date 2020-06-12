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Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...
Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, mücadelenin son hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 3 aylık aranın ardından iyi bir başlangıçla dönmek isteyen sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. İşte bugünkü idmandan kareler...
12 Haziran 2020 Cuma 14:04
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Fenerbahçe, bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçı öncesinde sahada aktivasyon çalışması yaptı.
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Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.
Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan oyuncular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.