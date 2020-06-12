Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler... - Son dakika Fenerbahçe haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
12 Haziran 2020, Cuma
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Haberler Galeri Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, mücadelenin son hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 3 aylık aranın ardından iyi bir başlangıçla dönmek isteyen sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. İşte bugünkü idmandan kareler...

12 Haziran 2020 Cuma 14:04
Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

Fenerbahçe, bu akşam Hes Kablo Kayserispor ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Süper Lig 27. hafta maçı öncesinde sahada aktivasyon çalışması yaptı.

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Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla idmanı tamamladı.

Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

Can Bartu Tesisleri'nde kampta bulunan oyuncular, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı.

Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

İşte antrenmandan kareler...

Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...
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