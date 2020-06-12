Fenerbahçe son rötüşları yaptı! İşte bugünkü idmandan kareler...

Süper Lig'e verilen aranın ardından bugün sahasında Kayserispor'u ağırlayacak olan Fenerbahçe, mücadelenin son hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. 3 aylık aranın ardından iyi bir başlangıçla dönmek isteyen sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başladı. İşte bugünkü idmandan kareler...