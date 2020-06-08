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08 Haziran 2020, Pazartesi
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Daliç’ten 3 yıllık imza

Daliç’ten 3 yıllık imza

Feberbahçe'nin adaylarından Zlatko Daliç, Takımı ile anlaştı.

Feberbahçe'nin adaylarından Zlatko Daliç, Takımı ile anlaştı. 24Sata'da yer alan habere göre; ile olan sözleşmesi 31 Temmuz'da sona erecek olan Daliç, Kanarya'dan gelen teklifi reddetti. Hırvatistan Futbol Federasyonu ile görüşme yapan ve 3 yıllık sözleşme uzatma teklifi alan Daliç, Euro 2020 ve 2022 Dünya Kupası'nda da takımın başında kalacak.
  1. 8.6.2020
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