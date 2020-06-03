Vedat Muriqi'den ırkçılığa hayır
Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriqi, Amerika'da yaşanan George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi.
Fenerbahçe'nin golcü ismi Vedat Muriqi, Amerika'da yaşanan George Floyd'un bir polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi. Kosovalı golcü, twitter hesabından "United" (Birlik) etiketiyle bir fotoğraf paylaşarak ırkçılığa karşı tepkisini ortaya koydu. Polisin, siyahi bir vatandaşı gözaltına alırken öldürmesi ABD'de büyük protestolara neden olmuştu.
- 3.6.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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