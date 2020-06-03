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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Vedat Muriqi'den ırkçılığa hayır

'den ırkçılığa hayır

Vedat Muriqi'den ırkçılığa hayır

'nin golcü ismi , Amerika'da yaşanan 'un bir polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı ve hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi.

'nin golcü ismi , Amerika'da yaşanan 'un bir polis tarafından öldürülmesine sessiz kalmadı ve hesabından yaptığı paylaşımla 'Irkçılığa Hayır' mesajı verdi. Kosovalı golcü, twitter hesabından "United" (Birlik) etiketiyle bir fotoğraf paylaşarak ırkçılığa karşı tepkisini ortaya koydu. Polisin, siyahi bir vatandaşı gözaltına alırken öldürmesi ABD'de büyük protestolara neden olmuştu.

  1. 3.6.2020
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